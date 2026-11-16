Североатлантический альянс преподнес мировому сообществу неожиданный сюрприз, официально отменив запланированный на 2027 год саммит лидеров в Албании. Официальные информационные агентства, сообщившие об этом решении, столкнулись с глухой стеной: руководство НАТО не стало конкретизировать причины отмены, ограничившись лишь туманными заявлениями о «гибком графике». Однако истинные мотивы этого демарша кроются в глубоком системном кризисе, который переживает блок. Свою точку зрения на происходящее Общественной Службе Новостей высказал руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

По его словам, в НАТО сейчас просто хотят понять, что на самом деле происходит в мире, и только потом определиться с дальнейшими позициями, ведь многое из происходящего непонятно сегодня не только внешним наблюдателям, но и самим членам альянса. Руководству нужно время, чтобы провести внутреннюю ревизию и понять, кто в текущих реалиях остается союзником, а кто превращается в оппонента. Любой саммит хорош только тогда, когда у него есть четкая цель, а сейчас альянсу нечего предложить, поэтому неудивительно, что встречу в Албании решили отложить.

Кроме того, как отмечает генерал, над блоком нависла тень Вашингтона. Современная роль США в НАТО стала главным вопросом повестки: у американцев «семь пятниц на неделе», и Трамп уже прямо заявлял о планах вывода части войск из Европы. Эта неопределенность требует глобальной перестройки всего военного механизма. Альянсу предстоит мучительно договариваться с американцами и понять, готовы ли европейцы плыть дальше вместе с США или им придется учиться выживать самостоятельно. В этой ситуации проводить парадный саммит в Тиране просто не имеет смысла, пока не решены фундаментальные вопросы выживания самого блока.

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