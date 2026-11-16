Без Москвы не договорятся: Кушнер заявил, что мирное соглашение по Украине требует одобрения России

Кушнер: окончательное мирное соглашение по Украине требует одобрения России

Политика

Окончательное мирное соглашение по Украине может быть принято только при условии его одобрения как Россией, так и Украиной. Об этом заявил спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в социальной сети.

По словам Кушнера, в ходе серьезных обсуждений продолжают появляться позитивные и конструктивные идеи, которые остаются вне общественного внимания. Такие обмены мнениями, отметил он, помогают искать потенциальные решения и сокращать оставшиеся разногласия.

Кушнер подчеркнул, что финальное соглашение потребует сложных решений. Сейчас США совместно с Россией, Украиной и Европой добиваются прогресса, который в дальнейшем позволит завершить конфликт и заложить основы для прочного мира.

Ранее стало известно, что украинская ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет.

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