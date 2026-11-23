Модернизированные двухместные истребители Су-30 могут стать носителями сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Поводом для такого вывода стали слова главного конструктора ОКБ Сухого Олега Панкова: он подтвердил, что наработки по интеграции тяжелых противокорабельных и многоцелевых ракет в арсенал Су-30СМ и Су-30СМ2 уже существуют. Речь может идти о тактических ракетах 3М55 «Оникс», развивающих скорость около 2 махов, и их индийской версии PJ-10. Технически модернизация возможна благодаря минимальным доработкам планера и узлов подвески.

По оценке канала, имеющиеся наработки позволят решить задачу в среднесрочной перспективе, если появится запрос от заказчика. В Индии, в частности, уже испытали Су-30МКИ в качестве носителей ракет PJ-10 BrahMos.

Отмечается, что запуск модернизированных «Ониксов» 3М55 с воздушной платформы даст возможность поражать цели в глубоком тылу противника.

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