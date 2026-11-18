НАТО может прекратить существование из-за неэффективности и последствий кризиса на Украине. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на военного политолога Александра Перенджиева.

По словам эксперта, альянс разлагается, и на этот процесс влияет украинский кризис. Блок стал чаще отменять встречи, что, по мнению политолога, делается для того, чтобы участники меньше ссорились. Кроме того, США все больше отдаляются от Европы.

Перенджиев отметил, что эти тенденции особенно проявились после кризиса в Иране и нежелания европейских стран НАТО принимать в нем участие. Он также указал, что страны альянса не способны реализовывать национальные интересы и получать гарантии безопасности, оставаясь в блоке.

Эксперт добавил, что для развития НАТО требуются закупки вооружений и подготовка военных, однако на это нет финансирования из-за ситуации на Украине. По его прогнозу, исчезновение альянса неизбежно.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Мадизе призвала не закрывать границу с Россией на эмоциях.