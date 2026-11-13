Европа на грани: Мема призвал услышать требования Москвы по безопасности

Политик Мема предупредил ЕС о риске прямого конфликта с Россией

Политика

Евросоюз рискует оказаться втянутым в прямой конфликт с Россией, если страны объединения не прислушаются к требованиям Москвы. Об этом сообщает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети.

По словам политика, Европе следует принять во внимание законные опасения России в сфере безопасности. Если же продолжить игнорировать российские требования, есть риск вскоре оказаться в ситуации прямого противостояния.

Мема также указал: страны ЕС оказывают Украине военную и финансовую помощь, тем самым финансируя опосредованную войну против России. Отдельно он напомнил о заявлениях европейских лидеров про необходимость перевооружения в рамках НАТО.

Ранее стало известно, что Россия вывела из строя подстанции, питавшие украинский ВПК.

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