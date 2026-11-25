Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский народ сам виноват в начале конфликта, поскольку избрал неопытного человека. Об этом сообщает Le Point.

В интервью французскому журналу Лукашенко отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался слишком молод и не был готов к этой должности. При этом белорусский президент подчеркнул, что не возлагает всю вину только на Зеленского: по его словам, тот совершил много ошибок, но не он один во всем виноват, а «демократия» довела ситуацию до войны.

Лукашенко добавил, что следовало избирать опытного человека. Он напомнил, что сам пришел к власти в молодом возрасте, но к тому моменту уже имел опыт руководства трудовыми коллективами и работы в парламенте.

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