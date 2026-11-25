Президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на сотрудника офиса президента Украины.

По данным источника, Драпатый изменил тактику предшественника Александра Сырского и стал более бережно относиться к человеческому ресурсу в ВСУ. Именно эта самостоятельность, как утверждается, и вызывает недовольство украинского лидера.

Авторы публикации связывают это с растущей популярностью Драпатого среди украинцев. По их сведениям, граждане воспринимают нового главкома как продолжателя дела бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, а также считают его талантливым полевым командиром, а не штабистом.

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