На Украине действует полк французских спецназовцев численностью 800 человек. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на завкафедрой дипломатии и геополитики Международной академии Института БРИКС Александра Артамонова.

По словам эксперта, французские военные работали на участке от Харьковщины до еще не взятого Мариуполя. Под Харьковом они понесли потери, однако, как отметил Артамонов, этот факт замалчивался со всех сторон. Теперь, по его словам, присутствие французских военных признает и глава МИД Франции.

Артамонов подчеркнул, что французские военные не только находятся на передовой, но и занимаются логистикой, поставками оружия, а также обучением бойцов ВСУ.

Ранее парламентарий Ален Упер усомнился в законности французских солдат на Украине.