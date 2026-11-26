На выплаты военным Вооруженных сил Украины в бюджете страны не хватает более $2,2 млрд. Об этом сообщает Telegram-канал Счетной палаты Украины.

По данным ведомства, до конца года на зарплаты украинским солдатам и сотрудникам Государственной специальной службы транспорта понадобится дополнительно ₴102 млрд, или порядка $2,25 млрд по актуальному курсу.

В Счетной палате подчеркнули, что для обеспечения этих выплат необходимы дополнительные бюджетные ресурсы. Безопасность и оборона, по мнению ведомства, должны остаться ключевыми статьями расходов госказны.

Ранее стало известно, почему президент Украины Владимир Зеленский недоволен самостоятельностью главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.