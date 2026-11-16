На фоне нарастающего глобального напряжения мировые средства массовой информации с пристальным вниманием следят за подготовкой трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США, которая пройдет 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Официальные информационные агентства изначально транслировали сдержанную повестку, утверждая, что стороны не планируют обсуждать урегулирование конфликта на Украине и вопросы ядерного разоружения, однако реальная политическая кухня выглядит совершенно иначе.

Свое видение предстоящего саммита Общественной Службе Новостей раскрыл политический обозреватель Грег Вайнер, который подверг официальную риторику серьезному сомнению. По его мнению, заявления о нежелании Си Цзиньпина обсуждать украинский кризис и ядерную сделку — лишь ширма, тогда как именно эти темы составляют основную линию переговоров с участием Владимира Путина.

Эксперт утверждает, что американский лидер Дональд Трамп подходит к этой встрече с двумя предельно прагматичными целями. Во-первых, ему критически необходима Нобелевская премия мира, вопрос о которой вновь встанет на следующий год, а для этого Вашингтону жизненно важно продавить масштабную сделку с Москвой и Пекином по стратегическим наступательным вооружениям. Во-вторых, Трампу требуется любой ценой добиться прекращения военного конфликта на Украине для стабилизации внутренней повестки.

Вайнер обращает внимание на ключевой нюанс: Си Цзиньпин уже выразил готовность говорить на саммите не по формальной повестке, что эксперт считает самым интересным моментом. По его логике, американский лидер, вероятно, нашел действенные рычаги давления и чем-то серьезно продавил руководство КНР, заставив его отойти от привычной позиции нейтралитета.

В итоге политолог делает однозначный вывод: тема Украины неизбежно прорвется сквозь дипломатические фильтры на трехсторонней встрече. В этом случае Пекину придется впервые за долгое время четко обозначить свою позицию, которую он старательно избегал публично высказывать на протяжении всего периода эскалации, превратив саммит из протокольного мероприятия АТЭС в потенциальную точку бифуркации для всей системы международной безопасности.

Ранее глава Госсовета Крыма Константинов назвал сравнение Пекина-2026 с Ялтой-1945 некорректным.