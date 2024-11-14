Боррель публично оскорбил Трампа, сравнив его с испанским диктатором Франко

Дорабатывающий до 1 декабря 2024 года свой срок на посту главы евродипломатии Жозеп Боррель, похоже, решил напоследок хлопнуть дверью, сделав оскорбительный недружественный выпад в отношении избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, в ходе прошедших в минувшую среду, 13 ноября, слушаний в Европарламенте дипломат так расхрабрился внезапно, что позволил себе сравнить 47-го главу Белого дома с испанским диктатором Франсиско Франко. Боррель посетовал, что лучше бы на месте республиканца был его предшественник Барак Обама.

«Соединенные Штаты (при Трампе. — Прим. ред.) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен (премьер-министра Филипе. — Прим. ред.) Гонсалеса», — выпалил Боррель.

При этом Боррель попросил Трампа не останавливать американскую поддержку Украины, обратив внимание на тот факт, что Европа в последнее время все активнее предоставляет финансовую и военную помощь Киеву.

«История осудит Запад, если он (Трамп. — Прим. ред.) даст Украине пасть», — заключил дипломат.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.