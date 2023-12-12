Бывший президент Казахстана предрек миру скорую ядерную катастрофу

Нурсултан Назарбаев уверен, что если страны мира не начнут искать компромисс и выстраивать диалог, то мир ждет глобальный конфликт и катастрофа.

Политик поучаствовал в седьмом заседании «Астана клуба» и прокомментировал обстановку в мире. Он посчитал, что сейчас началось активное силовое противостояние, обострение экономических кризисов и экологических проблем, сообщает KTK.

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — отметил экс-президент Казахстана.

Назарбаев уверен, что многие страны могут прийти к договоренностям на международном уровне. Для примера он привел инцидент, когда российский Су-24 был сбит турецкой ракетой в 2015-м. Несмотря на это страшное события, РФ и Турция смогли договориться и со временем урегулировать отношения.

Напомним, что США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако не стали его ратифицировать. Это вынудило Россию отозвать документ и выйти из соглашения, но лишь в качестве уравнения положений стран.