Что известно о создании Макроном государства Новая Каледония: рассказываем подробно

Во Франции было достигнуто соглашение о формировании нового государства — Новой Каледонии. Об этом в субботу, 12 июля, заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

В рамках договора планируется предоставить жителям возможность иметь двойное гражданство — Франции и Новой Каледонии. Кроме того, это позволит расширить избирательный корпус, как сообщает издание Point.

Также планируется расширение автономии заморской территории. Местные власти будут постепенно получать больше полномочий, о чём сообщает агентство Франс Пресс.

Новое образование получит право полностью управлять международными отношениями в пределах своих компетенций, за исключением вопросов обороны и безопасности.

Новая Каледония — это территория, которая находится за пределами Франции и расположена на нескольких островах в южной части Тихого океана, в регионе Меланезия. Она граничит с экономической зоной Австралии на юго-западе, с Вануату на севере и с Фиджи на юго-востоке.

В настоящее время это особая административно-территориальная единица Франции, где проживает 289 870 человек. Основной остров — Гранд-Тер, а столица — Нумеа, население которой составляет 98 тысяч человек. Официальная валюта — французский тихоокеанский франк.

В мае 2024 года в Новой Каледонии прошли демонстрации, организованные сторонниками независимости. Участники протестов выступали против изменений в избирательном законодательстве Франции, которые были предложены в рамках конституционной реформы. В результате столкновений с полицией погибли 14 человек.

Позднее действующий президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею о предоставлении островам нового статуса.