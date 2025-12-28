«Что за тупой вопрос?»: Трамп резко отреагировал на вопрос о гарантиях для Украины
Трамп назвал тупым вопрос журналиста о роли США в гарантиях безопасности Украине
Фото: [istockphoto.com/400tmax]
В ходе краткого общения с журналистами перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским Дональд Трамп резко отреагировал на один из вопросов.
Корреспондент поинтересовался, какую именно роль возьмут на себя Соединенные Штаты в рамках обеспечения безопасности Украины. На это американский президент ответил: «Что за тупой вопрос?».
Данный эпизод произошел на фоне заявлений Вашингтона о подготовке стратегии по урегулированию конфликта. Одновременно с этим Москва, со ссылкой на Кремль, подтвердила свою готовность к диалогу, оставаясь на позициях, обсуждавшихся ранее на переговорах в Анкоридже.
Ранее сообщалось о том, что Трамп позвонил Путину перед встречей для переговоров с Зеленским.