«Дело непростое»: эксперт раскрыл главный просчет Трампа в политике
Экс-постпред США раскритиковал подход Трампа к миротворчеству
По мнению эксперта, президент США упрощенно воспринимает процесс урегулирования конфликтов, о чем сообщает Politico.
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Дональд Трамп ошибается в своем понимании миротворческой деятельности. Особую озабоченность у Даалдера вызывает стремление американского лидера получить Нобелевскую премию мира.
Эксперт пояснил, что настоящий мир требует не просто прекращения огня, а комплексного решения проблем. Для этого нужны глубокий анализ ситуации, длительные переговоры и готовность идти на компромиссы. Однако, как отмечает эксперт, Трамп ограничивается поверхностными контактами: телефонными звонками и встречами.
