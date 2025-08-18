«Дело непростое»: эксперт раскрыл главный просчет Трампа в политике

По мнению эксперта, президент США упрощенно воспринимает процесс урегулирования конфликтов, о чем сообщает Politico.

Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что Дональд Трамп ошибается в своем понимании миротворческой деятельности. Особую озабоченность у Даалдера вызывает стремление американского лидера получить Нобелевскую премию мира.

Эксперт пояснил, что настоящий мир требует не просто прекращения огня, а комплексного решения проблем. Для этого нужны глубокий анализ ситуации, длительные переговоры и готовность идти на компромиссы. Однако, как отмечает эксперт, Трамп ограничивается поверхностными контактами: телефонными звонками и встречами.

