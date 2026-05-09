«Неразрывная связь»: что сказал депутат Чаплин о ветеранах Великой Отечественной войны и бойцах СВО?
Депутат Чаплин: бойцы СВО защищают ту же правду, что и их деды в 1945-м
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Депутат Государственной думы Никита Чаплин поздравил жителей Подмосковья с 81-й годовщиной Великой Победы. Как сообщил парламентарий в комментарии для издания REGIONS, 9 Мая 2026 года — это не просто дата в календаре, а символ несгибаемой воли народа.
«Дорогие друзья, ветераны, труженики тыла, жители нашего округа! 9 мая – это день, когда замирает сердце. Это наша общая память, наша гордость и наша боль. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной, но эхо той войны звучит в каждом из нас», — сказал Никита Чаплин.
Память о 81-й годовщине
«Мы помним, какой ценой досталась мирная жизнь. Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт. Люди стояли насмерть под Москвой и Сталинградом, дошли до Берлина. А в тылу – женщины, старики и дети – ковали Победу у станков и на полях, недоедая, недосыпая, но приближая этот священный день», — подчеркнул депутат.
Связь окопов 1945-го и 2026-го
«Сегодня история повторяется. Внуки и правнуки героев той войны снова встали в строй. Бойцы специальной военной операции продолжают дело своих дедов и прадедов. Они защищают нашу землю, нашу правду, наше право жить по-своему. Они сражаются с поднявшим голову нацизмом – тем же самым, который когда-то пытался уничтожить нашу страну», — заявил Чаплин.
«Мы смотрим на портреты ветеранов в "Бессмертном полку" и видим черты тех, кто сегодня в окопах. Мы понимаем: пока жива эта связь – мы непобедимы», — добавил он.
Пожелания землякам
«Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали. Крепкого здоровья! Родные и близкие тех, кто сейчас в бою! Мы с вами. Мы ждем каждого домой с Победой – как ждали в 45-м. С праздником! С Днем Великой Победы!» — заключил депутат Госдумы от Московской области, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Ранее депутат Толмачев сообщил, что в Московской области насчитывается 2500 мемориалов ВОВ.