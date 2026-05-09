«Бабушка с отцом на руках покидала Брестскую крепость»: депутат Гаврилов раскрыл историю своей семьи

Председатель комитета Государственной думы Сергей Гаврилов в День Победы, 9 мая 2026 года, поделился личной семейной историей. В комментарии для издания REGIONS парламентарий рассказал о родных, которые встретили первые часы войны в Брестской крепости.

«Первые дни войны семья Гавриловых застала в Брестской крепости. Бабушке, Марии Владимировне, с ребенком на руках (моим отцом) удалось покинуть цитадель и присоединиться к нашим партизанам. А дед, Василий Иванович Гаврилов, остался защищать укрепление. Он одним из первых принял бой с врагом, служил в составе 125-го стрелкового полка, располагавшегося там. Тогда в полку плечом к плечу защищали Родину и казахи, и чеченцы, и украинцы», — рассказал Сергей Гаврилов.

По словам депутата, его дед был начфином 125-го полка. В начале июля, сообщил Гаврилов, ему вместе с двумя товарищами удалось вырваться из осажденной цитадели и добраться до своих.

«Потом служил в партизанском отряде на Брянщине командиром диверсионной группы, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, где получил тяжелейшие ранения. Бабушка и дедушка смогли встретиться снова только через пять лет: пережив военные тяготы, лишения и ранения. Похоронен дед, где и просил — под Брестом. С женой, партизанкой», — подчеркнул Гаврилов.

Бабушка парламентария, добавил он, воевала в партизанском отряде.

Защита исторической памяти

Сергей Гаврилов подчеркнул, что подвиг его деда-защитника Брестской крепости и бабушки-партизанки — это часть священной памяти. Такие примеры, утверждает парламентарий, сегодня объединяют народ и укрепляют веру в неизбежность новых побед.

«Сейчас западные страны хотят дискредитировать итоги Великой Отечественной войны, используя для этого свои политические технологии: оказывают воздействие на молодежь, сносят памятники и поддерживают неонацистский режим. А для нас память о подвиге дедов — священна, она укрепляет нашу волю к победе. Великая Отечественная война — глубоко личное событие для каждого русского человека, которое коснулось каждой семьи», — заявил председатель Комитета.

Передача памяти будущим поколениям

Особое внимание председатель комитета уделил необходимости передавать эти знания детям и внукам.

«Мы должны сохранить память о подвиге советского народа и передать ее нашим детям, внукам, правнукам. Все, кто пытается очернить нашу историю и посягнуть на безопасность нашей страны, должны знать о неминуемом сокрушительном ответном ударе», — заключил Сергей Гаврилов.

