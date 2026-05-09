«Сохраним правду — спасем будущее»: в Подмосковье 2,5 тыс. мемориалов посвящены Великой Отечественной войне

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по молодёжной политике Александр Толмачев поздравил жителей Подмосковья с Днем Победы. В своем выступлении парламентарий подчеркнул: сохранение правды о подвиге предков и защита исторической правды от попыток искажения сегодня являются фундаментом безопасности будущего, сообщил REGIONS.

«Мы — потомки и наследники победителей самого страшного зла в истории человечества. Наши деды и прадеды разгромили нацистских захватчиков, отстояли право на жизнь и свободу. Мы сохраняем память об этом подвиге», — сказал парламентарий в комментарии REGIONS.

По словам депутата, в Московской области насчитывается почти 2,5 тысячи мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Каждый из этих памятников, пояснил он, напоминает о цене, которую заплатила страна за мирное небо над головой.

«Для защиты истории от попыток переписывания, для противодействия тем, кто пытается назвать черное белым, приняли законы об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период 1941–1945 годов и о наказаниях за осквернение памятников. По инициативе „Единой России“ увековечиваем память наших предков-победителей не только в мемориалах, но и в экспозициях, произведениях искусства и культуры, а также противодействуем попыткам реабилитации нацизма и фальсификации истории. Это не только защита нашей истории от попыток переписывания, но и защита нашего будущего», — подчеркнул Александр Толмачев.

Особое внимание Толмачев уделил теме связи поколений. Он отметил, что передача подлинных знаний о войне от старших к младшим — не просто дань уважения, а необходимая мера для формирования гражданской позиции у молодежи. Без этой связи, добавил парламентарий, невозможно воспитать достойных наследников великой Победы.

«Сегодня внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне сражаются с неонацистским и террористическим режимом. Как и в 1945-м, победа будет за нами. Традиции русского воинства сохранены в живой памяти народа», — заявил он.

Поздравления

«Желаю ветеранам долголетия и крепкого здоровья, всем землякам — прочного чувства единства и сплоченности, благополучия, мирного неба над головой и веры в нашу победу», — заключил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Александр Романович Толмачев.

