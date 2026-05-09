Главный редактор RT Маргарита Симоньян в канале на платформе «Макс» поделилась размышлениями о роли России в спасении Европы, опираясь на литературное произведение французского автора. По ее словам, ночью она читала роман «Европейское воспитание» писателя Ромена Гари.

Как пояснила Симоньян, другой известный французский литератор — Жан-Поль Сартр — назвал эту книгу самым справедливым романом о Движении Сопротивления в годы Второй мировой войны. Она обратила внимание на ключевую деталь: все персонажи произведения, европейские партизаны и подпольщики, ждали только одного — исхода битвы под Сталинградом.

«Европейские ценности, которые когда-то были ценностями гуманизма, теперь, к сожалению, становятся ценностями нового фашизма. И у меня нет никаких сомнений, что вместе с вами мы и сейчас спасем Европу от этого нового фашизма», — высказала мнение главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По утверждению главного редактора RT, именно Сталинградская битва спасла Европу. Так, сообщила она, считали европейские писатели в те времена, когда еще писали честно. Симоньян подчеркнула, что Европу спасли русские — партизаны, офицеры и рядовые. Она провела историческую параллель: аналогичная ситуация складывалась и во время войны с Наполеоном. Более того, добавила она, в эпоху татаро-монгольского нашествия Россия также стала тем непреодолимым хребтом, который спас всю Европу.

«Потому что такие, как вы, такие, как наша Россия, — непобедимы. Так и будет. Ведь правда. Божьей помощью враг будет разбит, победа будет за нами. С Днем Победы всех!» — написала Маргарита Симоньян.

Ранее сообщалось, что Путин отметил вклад русского солдата во имя свободы народов Европы в годы Великой Отечественной войны.