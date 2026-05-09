Куда деть старую икону, если нельзя выбросить: священник дал четкий ответ

Резонансный инцидент на берегу Суры

Весной 2025 года в социальных сетях Пензы распространились кадры со старыми иконами, обнаруженными на побережье реки Суры. Завернутые святыни вызвали бурную дискуссию среди горожан, многие из которых сочли подобный поступок пренебрежением к вере. На ситуацию отреагировал представитель местной епархии диакон Евгений Белохвостиков, который призвал не искать в действиях неизвестного злого умысла.

Почему нельзя оставлять иконы у воды

Как сообщает progorod59.ru, п progorod59.ru редставитель епархии выразил мнение, что человек, оставивший вещи у реки, вероятно, руководствовался незнанием правил, а не желанием совершить кощунство. Белохвостиков подчеркнул, что древний обычай пускать старые святыни по воде в современных условиях признан неактуальным. По его словам, такой метод не только не одобряется церковью, но и наносит вред экологии, загрязняя природные водоемы.

Традиционные способы утилизации

Согласно церковным канонам, даже пришедшие в негодность предметы культа требуют благоговейного отношения. Диакон пояснил, что ветхие вещи можно сжечь, однако пепел после этого необходимо захоронить в максимально уединенном месте, защищенном от людей и животных. Также допускается предание святынь земле, если они предварительно обернуты в чистую ткань.

Самое верное решение для прихожан

Евгений Белохвостиков акцентировал внимание на том, что наиболее правильным и надежным вариантом является обращение в ближайший приход. Он рекомендовал приносить поврежденные или старые иконы в храм, где священнослужители самостоятельно позаботятся об их дальнейшей судьбе в строгом соответствии с установленными правилами. Это поможет избежать стихийных находок в общественных местах и сохранит уважение к религиозным традициям.