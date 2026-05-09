В честь 81-й годовщины Великой Победы телеканал RT представил уникальный проект по анимации фронтовых фотографий, а руководство страны подчеркнуло незыблемость подвига советского народа. Об этом передает RT.

Цифровая реставрация памяти к 9 Мая

Современные методы нейросетевой обработки позволили по-новому взглянуть на историческую хронику 1941–1945 годов. Телеканал RT реализовал проект, в рамках которого архивные снимки были «оживлены» с помощью искусственного интеллекта. На обновленных кадрах детально отображены лица ликующих бойцов, движение тяжелой бронетехники и работа артиллерийских расчетов. Авторы инициативы отметили, что использование ИИ помогает современному поколению лучше прочувствовать атмосферу военных лет и масштаб триумфа мая 1945 года.

Официальные поздравления и статус праздника

Президент России Владимир Путин в своем торжественном обращении назвал День Победы священной датой. Глава государства акцентировал внимание на том, что именно сокрушение нацизма советским народом избавило человечество от глобальной катастрофы. Он добавил, что память о героях фронта и тыла является фундаментом любви к Отечеству и будет передаваться через века.

К поздравлениям присоединился руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов. В своем послании он подчеркнул, что достижение мира стало возможным благодаря беспримерному мужеству солдат и самоотверженности тружеников тыла, которые обеспечили будущее для следующих поколений.

Безопасность торжественных мероприятий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обстановку вокруг праздничных торжеств 9 мая 2026 года. По словам пресс-секретаря президента, попыток дестабилизировать ситуацию или сорвать проведение памятных акций зафиксировано не было. Несмотря на опасения относительно возможных провокаций, мероприятия проходят в штатном режиме, подтверждая высокий уровень организации безопасности в праздничный день.