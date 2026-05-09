Живая карта подвига: сенатор Волошин призвал помнить сражения ВОВ не как даты, а как судьбы людей

В рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код Непокоренных-2026» сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин отметил, что главные сражения Великой Отечественной войны нужно вспоминать не как набор дат перед экзаменом, а как живую карту народного подвига, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«За каждым названием стоит место, где решалась судьба страны. Оборона Брестской крепости показала, что враг встретил сопротивление уже в первые часы войны. Битва под Москвой разрушила миф о непобедимости нацистской армии. Сталинградская битва стала переломом, после которого противник потерял стратегическую инициативу», — отметил в рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код Непокоренных-2026» сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

По мнению сенатора, Курская битва и сражение на Прохоровском поле показали силу советской армии, промышленности и тыла.

«Битва за Днепр открыла путь к освобождению огромных территорий. Операция "Багратион" стала одним из крупнейших разгромов вермахта и вернула Белоруссии свободу. Прорыв блокады Ленинграда стал символом мужества города, который выдержал голод, холод и ежедневные обстрелы. Севастополь, Воронеж и Берлинское направление напоминают, что Победа складывалась из тысяч боев, переправ, наступлений, штурмов и солдатских решений. Когда молодежь видит войну через конкретные города, рубежи и судьбы, память перестает быть абстрактной. Она становится личным знанием о цене мира, о долге перед павшими и о силе народа, который смог выстоять», — отметил сенатор.

С 9 по 19 мая 2026 года в России и Беларуси пройдет просветительская молодежная экспедиция «Код Непокоренных-2026», ее организатор АНО «Сила Мира».Маршрут протянется через 9 ключевых городов-героев и городов воинской славы.

Проект приурочен к Году единства народов России и призван сохранить память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, укрепить традиционные ценности и развить молодёжное сотрудничество Союзного государства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья назвал День Победы священным праздником.