Налог можно не платить: Госдума раскрыла секретный список льгот для каждого пенсионера

Глава профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов детально описал систему налоговых преференций для пожилых граждан, включая освобождение от выплат за недвижимость и правила получения земельных вычетов. Об этом пишут Известия .

Федеральные льготы на имущество и землю

Пенсионеры в России обладают правом не платить налог на имущество физических лиц. Сергей Гаврилов пояснил, что данная норма касается одного объекта недвижимости каждого вида: квартиры, частного дома, гаража или комнаты. Аналогичное правило распространяется на творческие студии и хозяйственные строения площадью до 50 квадратных метров, если они находятся на садовых участках.

В отношении земельных участков действует льгота в формате «вычета шести соток». Депутат отметил, что если площадь владения не превышает 600 квадратных метров, налог не взимается вовсе. В случае обладания более крупным участком, фискальные начисления производятся только на ту площадь, которая превышает установленный лимит.

Вычеты при покупке жилья для работающих граждан

Для пенсионеров, сохраняющих официальную занятость, предусмотрен механизм возврата НДФЛ при приобретении недвижимости. Парламентарий уточнил, что претендовать на имущественный вычет можно исключительно после регистрации права собственности. Если покупка совершается в строящемся доме через договор долевого участия, ключевым условием для обращения за выплатой является подписание передаточного акта.

Региональные меры поддержки и транспортный налог

Помимо общероссийских правил, существуют преференции, устанавливаемые субъектами федерации. Гаврилов подчеркнул, что во многих регионах пожилые люди могут рассчитывать на частичное или полное освобождение от транспортного налога. Конкретные условия — размер скидки и допустимая мощность двигателя автомобиля — зависят от местного законодательства. Для получения актуальных данных о доступных льготах депутат посоветовал обращаться в территориальные налоговые инспекции.