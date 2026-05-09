Живая память о войне: более 600 ребят увидели музейные экспозиции подольских школ во Дворце молодежи

В среду, 6 мая, в подмосковном Подольске на площадке Дворца молодежи открылась выставка, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как уточнили в администрации округа, экспозиции для нее подготовили сразу пять местных образовательных учреждений. В их числе — три общеобразовательные школы (No18, No24 и No32), а также школа, носящая имя Героя России А. Г. Монетова, и гимназия, которой присвоено имя Подольских курсантов. Именно столько участников, по данным организаторов, заявили о своем желании показать музейные собрания.

Посмотреть на экспонаты пришли ученики из 27 школ округа. По информации от организаторов, общее число посетителей превысило 600 человек. Каждую экспозицию сопровождали юные экскурсоводы — учащиеся тех же школ. Ребята переходили от одного стенда к другому, внимательно слушая рассказы своих сверстников.

Отдельного упоминания, по словам организаторов, достойна экспозиция, которую подготовила школа имени Монетова. Совместно с военно-патриотическим отрядом «Память» здесь представили экспонаты, поднятые из земли поисковыми отрядами. Среди них — солдатские медальоны и принадлежавшие бойцам личные вещи. Все это разместилось в витринах.

Ученики школы №24 под руководством своего учителя регулярно выезжают на раскопки. На выставку они привезли то, что удалось найти в земле собственными руками, а также макеты оружия военных лет.

Остальные школы также продемонстрировали свои музейные собрания. Экспозиции получились разными по содержанию и оформлению, но их объединяет одно, подчеркнули организаторы: все они представляют собой живую память о войне, которую школьники Подольска берегут и изучают.

Ранее сообщалось, что в Московской области насчитывается 2500 мемориалов ВОВ.