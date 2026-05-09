«За каждой машиной стояли люди»: трогательные слова сенатора Волошина открыли экспедицию «Код Непокоренных‑2026»
Сенатор от ДНР Волошин: техника Победы времен ВОВ — часть народной памяти
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код Непокоренных-2026» сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин рассказал о роли советской военной техники в годы Великой Отечественной войны, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Техника Победы стала частью народной памяти! Она была не просто металлом, моторами и броней. За каждой машиной стояли конструкторы, рабочие заводов, испытатели, фронтовые механики и экипажи, которые часто ремонтировали боевые машины прямо под огнем. Символом этой силы стал средний танк Т-34. Его ценили за сочетание брони, подвижности, мощного вооружения и возможности выпускать большие партии в тяжелейших условиях военного времени», — отметил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.
По мнению спикера, особое место занимал тяжелый танк ИС-2.
«Его мощная пушка и защита помогали при штурме укреплений и городских боях. Рядом с танками работали самоходные установки СУ-152, ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-85, ИСУ-122. Они били по бронетехнике, укреплениям, огневым точкам и помогали пехоте продвигаться вперед», — в рамках старта просветительской молодежной экспедиции «Код Непокоренных-2026» отметил сенатор.
Легендой стала реактивная артиллерия БМ-13 «Катюша», чей залп узнавали сразу, продолжил спикер.
«В небе сражались Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, Ла-5, Ла-7, ЛаГГ-3, штурмовик Ил-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, Ту-2 и дальний Пе-8. На земле работали противотанковые орудия, гаубицы и тяжелая артиллерия калибра 45, 100, 122, 152 и 203 мм. Все это вместе стало оружием страны, которая сумела превратить труд тыла в Победу на фронте», — отметил Александр Волошин.
С 9 по 19 мая 2026 года в России и Беларуси пройдет просветительская молодежная экспедиция «Код Непокоренных-2026», ее организатор АНО «Сила Мира». Маршрут протянется через девять ключевых городов-героев и городов воинской славы. Проект приурочен к Году единства народов России и призван сохранить память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, укрепить традиционные ценности и развить молодежное сотрудничество Союзного государства.
