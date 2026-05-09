Секрет бронзовых рыб: как древние китайцы провожали усопших в «Желтые воды»

Уникальные находки в древней столице

Международный коллектив исследователей представил результаты анализа 41 бронзового фрагмента в форме рыб, обнаруженных на археологическом участке Вэйцзяя в городе Баоцзи. Эта местность известна как первая столица царства Цинь периода Весны и Осени (VIII–V века до н. э.). Ученые установили, что артефакты возрастом более 2500 лет не были простыми украшениями, а играли ключевую роль в проводах умерших в последний путь, пишет Planet Today.

Два типа сакральных символов

В ходе изучения гробницы М4 и ямы с боевыми колесницами выяснилось, что фигурки разделялись на две категории. Тип А отличался реалистичностью и выгнутой спиной — такие экземпляры находили преимущественно рядом с останками лошадей. Тип B имел более абстрактные формы и плоский профиль; эти рыбы располагались непосредственно в захоронениях. Микроскопический анализ показал, что все изделия изготавливались методом литья из свинцовой бронзы, однако состав сплавов в разных местах находки существенно различался.

Путеводители по «Желтым водам»

Самым интригующим вопросом для историков оставалась функция этих предметов. Исследователи выяснили, что в гробницах рыбы служили элементами роскошных погребальных завес, которые крепились к саркофагам. Однако находки в ямах с колесницами указали на более глубокий смысл. Согласно древнекитайским верованиям, мир мертвых представлял собой «Желтые воды» (Хуанцюань). Рыбы, как обитатели водной стихии, символизировали смерть и последующее возрождение. Ученые предполагают, что фигурки должны были помогать владельцу гробницы ориентироваться в подземном пространстве.

Путь металла через тысячелетия

Анализ изотопов свинца и микроэлементов позволил отследить происхождение сырья. Несмотря на наличие медных рудников неподалеку, данные указывают на то, что металл мог доставляться из бассейна реки Янцзы. Отсутствие единого стандарта в составе сплавов подтверждает теорию о ритуальном назначении рыб: мастерам не требовалось добиваться высокой прочности металла, так как предметы предназначались исключительно для захоронения. Таким образом, бронзовые рыбы стали важным звеном в понимании эволюции погребальной культуры Китая от династии Западная Чжоу до империи Хань.