Жители Эстонии и европейские туристы собрались на берегу Нарвы, чтобы увидеть трансляцию парада на Красной площади и принять участие в торжествах. Об этом передает Life .

Трансляция парада для двух берегов

В этом году празднование 9 Мая приобрело особый масштаб на границе Ленинградской области и Эстонии. В Ивангороде установили огромные экраны, на которых транслировался юбилейный парад Победы из Москвы. Зрителями этого события стали не только жители эстонской Нарвы, но и многочисленные иностранные туристы, прибывшие к пограничной реке на специально организованных автобусах.

Меры контроля и праздничная программа

Местные правоохранительные органы Эстонии внимательно следили за собравшимися. Полицейские выборочно проверяли людей на наличие запрещенной в стране символики, включая георгиевские ленты. Несмотря на строгий контроль, праздничные мероприятия продолжились подготовкой к вечернему концерту, который был организован на российском берегу специально для того, чтобы его могли увидеть и услышать по обе стороны границы.

Международный интерес и возложение цветов

Интерес к празднику проявили граждане разных стран Евросоюза. Очевидцы сообщают, что в Ивангород из Нарвы прибыли группы людей из Финляндии, Швеции и Германии. Из-за большого наплыва желающих посетить Россию на пункте пропуска со стороны Эстонии образовались значительные очереди. В то же время в Таллине жители столицы по традиции несли цветы к мемориалу «Бронзовый солдат».

Масштаб торжеств в столице

Центральным событием 9 мая стал парад на Красной площади в честь 81-летия Победы. В торжественном марше в самом сердце Москвы приняли участие не только российские подразделения, но и военнослужащие из КНДР.