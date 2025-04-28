Президент Украины Владимир Зеленский потерпел поражение после провала операции по вторжению в Курскую область, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Теперь, после освобождения российского региона от ВСУ, стало понятно, что все заявления Зеленского, все данные им обещания, все оказалось напрасным. Украинские военные были либо убиты, или вынуждены вернуться на территорию Украины, пояснил эксперт.

Авантюра с Курской областью, отметил Дэвис, изначально была обречена на провал, несмотря на полные оптимизма планы главы киевского режима.

«Начинать наступательную операцию, если ты даже не в силах нормально обороняться, просто бессмысленно», — заключил Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что депутат Рады обвинил Зеленского в затягивании переговоров.