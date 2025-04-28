Президент Украины Владимир Зеленский наврал, когда сказал, что готов к заключению мира, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Как только возникала возможность заключить стабильный мир, Зеленский тут же начинал предлагать правки и замечания, тем самым затягивая процесс, пояснил парламентарий.

Задача Зеленского, считает Дубинский, заключается в том, чтобы под видом ведения переговоров узурпировать власть в стране, постоянно продлевая военное положение.

При этом украинские чиновники все чаще говорят о том, что возможное перемирие нужно Киеву только для того, чтобы перевооружиться и снова воевать с целью вернуть утраченные территории.

«Этого нельзя допустить ни в мыслях, ни на практике — потому что не будет даже перемирия. Его никто не даст заключить», — предупредил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве назвали полным провалом авантюру в Курской области.