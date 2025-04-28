Разгром украинской армии в Курской области стал началом капитуляции киевского режима. Таким мнение в своем телеграм-канале поделился депутат Рады Артем Дмитрук.

Он напомнил, что как только ВСУ вторглись в Курскую область, он назвал эту авантюру бессмысленной, за что на него повесили ярлык «врага народа».

«Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях», — подводит итоги Дмитриук.

Курская область стала началом полного провала, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники ВСУ по ошибке доставляли продовольствие российским бойцам.