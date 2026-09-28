Трамп заявил, что попросил Зеленского сократить удары по НПЗ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время разговора с Владимиром Зеленским попросил сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам американского лидера, украинская сторона допустила возможность такого шага. В интервью телеканалу Fox Дональд Трамп рассказал, что поднял тему атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия во время беседы с Владимиром Зеленским.

По словам президента США, он прямо сказал собеседнику, что Киеву следует снизить интенсивность ударов по НПЗ. Отвечая на вопрос журналиста о реакции Зеленского, Трамп заявил, что услышал: «Ну, наверное, мы так и сделаем».

Ранее американский лидер неоднократно связывал украинский конфликт с ростом цен на дизельное топливо в США. Кроме того, 14 сентября он уже заявлял, что Киев согласился отказаться от ударов по российским энергетическим объектам.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что восстановление поврежденных нефтеперерабатывающих заводов идет достаточно быстрыми темпами. Он также отмечал, что ответ России на атаки по энергетической инфраструктуре оказался, по его словам, «весьма значимым».

В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным и околовоенным объектам. Эту позицию ранее подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

До этого сообщалось, что Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным.