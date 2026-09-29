«Болезненные продвижения»: российские войска наступают под Константиновкой

ВС России продвигаются вблизи Константиновки в ДНР

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Российские войска продвигаются вблизи Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным канала, у российской армии новые и болезненные для противника продвижения возле Константиновки. Наступление идет стремительно к северо-востоку от города, в районе села Николаевка.

Украинская сторона признает: ситуация для ВСУ осложняется. Константиновка остается одним из ключевых узлов обороны в Донбассе, и давление на этом направлении растет.

Ранее Трамп призвал Зеленского встретиться с Путиным в Москве, Киев ответил.

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