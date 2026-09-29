Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин ведет переговоры с партнерами об увеличении поставок для противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мерца, он обсуждает этот вопрос в личных беседах с рядом глав государств и правительств. Канцлер назвал ПВО самым слабым местом Украины и допустил, что грядущая зима станет для нее тяжелой.

Консультации о помощи Киеву также идут в рамках подготовки к заседанию Европейского совета, которое запланировано на 15–16 октября в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Россия парализовала «нерв» ВСУ.