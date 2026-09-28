Вучич ушел с поста — Сербия перестанет быть братской? Что ждет отношения Белграда и Москвы

Москва пока не собирается делать далеко идущих выводов из досрочной отставки Александра Вучича с поста президента Сербии. Оценивать возможные изменения в отношениях Белграда и Москвы можно будет только после двух предстоящих избирательных кампаний — парламентской и президентской. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Александр Вучич вечером 27 сентября объявил об отставке с поста президента Сербии. Он объяснил решение намерением участвовать в предстоящих парламентских выборах уже в качестве обычного гражданина. Исполнять обязанности главы государства будет председатель Народной скупщины Ана Брнабич. Первый важный этап для Сербии — досрочные парламентские выборы, назначенные на 25 октября. Сам Вучич ранее заявлял о намерении участвовать в них и претендовать после победы своего политического блока на пост премьер-министра. Следом стране предстоят президентские выборы — первый тур должен состояться не позднее конца декабря.

«То, что сейчас происходит в Сербии, это сугубо внутренние дела Сербии. И мы понимаем, что сама по себе [отставка] — это всего лишь прелюдия к проведению сначала парламентских выборов в октябре, и затем президентских выборов в декабре», — заявил Косачев.

По его словам, делать выводы о том, как политические изменения скажутся на стране и ее внешней политике, пока преждевременно.

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«Поэтому о каких-то выводах, более глубоких, можно будет говорить только по результатам парламентских, ну и, соответственно, президентских, выборов», — подчеркнул сенатор.

При этом уход Вучича с президентского поста не означает его ухода из сербской политики. Вучич руководил страной с 2017 года и был переизбран в 2022-м. Теперь он собирается участвовать в парламентской кампании, а правящая Сербская прогрессивная партия ранее выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра в случае победы на выборах. В Москве предпочитают дождаться итогов всего избирательного цикла, подчеркнул Косачев.

«Пока же мы желаем братской Сербии благополучного, в рамках действующей Конституции, проведения всех предстоящих избирательных кампаний», — заключил заместитель председателя Совета Федерации.

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