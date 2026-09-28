Министерство внутренних дел Украины открыло двухгодичные школы-интернаты для детей военных, попавших в плен или погибших. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в таких заведениях по всей стране уже учатся 475 курсантов. Журналисты посетили один из интернатов, где обучаются 150 человек, включая 48 девочек. В программе — оказание первой помощи: наложение жгута и повязок, а также обнаружение дронов и гражданская оборона. Как отмечает WP, какое бы направление ни выбрали выпускники, их ведут прямиком в «воронку» украинских служб безопасности, которые отчаянно нуждаются в рекрутах.

Журналисты подчеркивают: дети погибших солдат понимают, что их родители умерли на фронте, но все равно хотят попасть на передовую. Таким образом, Украина фактически готовит новое поколение для участия в конфликте, используя сирот как ресурс. Это не просто образовательная инициатива, а система, которая с детства формирует из детей солдат.

Ранее стало известно, что Киеву придется извиниться перед Сеулом.