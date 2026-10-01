Путин: российские войска никогда первыми не атаковали невоенные объекты

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил, что российские войска всегда руководствовались гуманитарными нормами и никогда первыми не атаковали невоенные объекты. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава государства отметил, что вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут, являясь неотъемлемой частью существования человечества. При этом он подчеркнул, что сейчас необходимо поднять вопрос о правилах ведения таких конфликтов. По словам Путина, российские военные всегда руководствуются незыблемостью гуманитарных норм.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о международном гуманитарном праве и его соблюдении в зонах конфликтов. Ранее Путин неоднократно говорил о необходимости учитывать нормы гуманитарного права, но в данном выступлении акцент сделан на том, что Россия не наносит удары по невоенным объектам первой.

Ранее Путин предупредил о необратимом моменте и риске уничтожения живого.