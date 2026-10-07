Сигнал не Москве: раскрыто, зачем уходящий президент Франции пугает Европу ядерным козырем

Франция 6 октября впервые провела испытательный пуск новейшей стратегической баллистической ракеты M51.3 с борта атомной подводной лодки. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна стала сильнее, а послание было услышано повсюду — «громко и четко». По мнению доцента Финансового университета Ивана Пятибратова, это не ответ России, а сигнал европейским партнерам.

Как пояснил эксперт в беседе с редакцией Новости Mail, на фоне текущих настроений Франция демонстрирует боеспособность и готовность предоставить Европе ядерный зонтик. Пока центристская коалиция во Франции трещит по швам, Макрон примеряет роль лидера европейской обороны, предлагая Париж как альтернативу американскому и британскому зонтикам.

Ранее ключевую роль в ядерной безопасности Европы играла Великобритания, но после Brexit ее значение минимизировалось. США тоже отдаляются от Европы. Макрон активно использует эти настроения, попутно модернизируя ядерную программу Франции.

Главной аудиторией пуска, по словам Пятибратова, была именно Европа. Второй президентский срок Макрона подходит к концу — по французскому законодательству нельзя быть президентом три раза подряд. В 2027 году он неизбежно потеряет пост и уже ищет место в европейской политике. Ключевые посты в ЕС заняты, но председатель Европейского совета Антониу Кошта может покинуть должность в мае следующего года — его вполне может заменить Макрон. Эксперт не исключает и варианта с постом генсека НАТО, который Марк Рютте занимает с октября 2024 года.

Даже без официальных позиций Макрон как бывший глава Франции сохраняет вес и может заниматься вопросами обороны ЕС. При нем ядерный потенциал страны был усилен, и именно эту карту он разыгрывает на общеевропейском уровне.

Напомним, Франция в 2026 году перешла к практическому расширению европейского измерения ядерной политики. В марте Париж и Берлин создали совместную Nuclear Steering Group, Германия согласилась участвовать в отдельных французских учениях, а в июле первый Rafale стратегических сил перебросили на немецкую авиабазу Нерфених. Диалог распространился на Польшу, Нидерланды, Бельгию, Грецию, Швецию и Данию. При этом Макрон прямо заявил: право принимать решение о применении ядерного оружия Франция партнерам не передает.