Базовый закон о развитии технологий искусственного интеллекта в России планируется дополнить шестью постановлениями правительства. Они должны детализировать ключевые положения регулирования отрасли, сообщил статс-секретарь — замминистра цифрового развития Иван Лебедев на форуме «Цифровые решения», пишет ТАСС .

По его словам, среди направлений будущих документов — оценка соответствия ИИ-моделей духовно-нравственным ценностям, определение сфер, где допустимо использование только суверенных и национальных разработок, а также порядок доступа к данным для обучения больших фундаментальных моделей.

Первый российский закон об искусственном интеллекте вступил в силу 1 сентября 2026 года. Документ регулирует разработку, внедрение и применение ИИ, закрепляет основные понятия отрасли и вводит общую ответственность за правонарушения в этой сфере.

При этом отдельные положения закона начнут действовать позднее — с 1 марта 2027 года.

Ранее сообщалось, что американский профессор Сакс признал справедливость позиции России.