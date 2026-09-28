Российские военные применили «Утюг» под Волчанском

Российские военные применили систему радиоэлектронной борьбы «Утюг» на волчанском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «Утюг» — это компактное средство РЭБ. Легкий вес, небольшие габариты и сменные аккумуляторы делают его удобнее и эффективнее громоздких комплексов. Такой формат позволяет быстро развернуть систему и так же быстро сменить позицию.

Потапов отметил, что комплекс решает узкий круг тактических задач. Например, подавляет дроны DJI, работающие на частотах 2,4 и 5,8 гигагерца.

Ранее военный эксперт Дандыкин раскрыл эффект от ударов по объектам Украины.