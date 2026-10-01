В начале конфликта Россия допустила фундаментальную стратегическую ошибку, неверно оценив природу противостояния. Несмотря на очевидную вовлеченность НАТО, основной удар долгое время принимался на украинские формирования, в то время как главным бенефициаром и спонсором процесса выступала Европа. Для Брюсселя и Лондона этот регион стал удобным и, как тогда казалось, дешевым инструментом давления на Москву. Иллюзия легкой победы над геополитическим соперником легла в основу всей западной стратегии, но она не учитывала главного фактора — советского наследия. Бывшая УССР обладала максимальной в СССР плотностью сложной инфраструктуры, что позволяло европейцам поставлять лишь расходные материалы, не вкладываясь в строительство заводов, логистических хабов и энергетических мощностей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Сейчас этот расчет терпит крах. Российские вооруженные силы перешли к системному уничтожению именно этой базовой инфраструктуры — транспортной, энергетической и промышленной. Это не хаотичные удары, а осознанная экономическая стратегия, направленная на то, чтобы лишить противника иллюзии «дешевой войны». Когда советская база будет окончательно разрушена, украинским структурам придется закупать за рубежом локомотивы, трансформаторы и промышленное оборудование просто для поддержания базовой жизнедеятельности. Поддержка такой выжженной территории неизбежно станет для Европы значительно дороже самой военной операции.

Это классический пример того, как тактическая экономия оборачивается стратегическим банкротством. Запад рассчитывал на формат «дешевого прокси», но получил необходимость восстанавливать целую страну с нуля, параллельно финансируя ее военный потенциал. История знает множество таких примеров: Римская империя, Британская империя и даже Советский Союз в Афганистане истощали себя не в прямых битвах, а в попытках поддерживать дорогостоящие конфликты на чужой территории. Сегодня Россия последовательно лишает Европу возможности вести войну «за копейки». Разрушение тылов — это способ заставить оппонентов почувствовать реальный вес своих амбиций. Чем дольше продолжается этот процесс, тем очевиднее для европейских столиц становится цена их амбиций: финансирование этой черной дыры обходится уже не в копейки, а в сотни миллиардов евро, украденных у собственного развития. Когда иллюзия рассеется окончательно, перед Европой встанет жесткий, продиктованный не моралью, а банальным экономическим истощением выбор: продолжать разорять свои бюджеты или искать пути к прекращению конфликта на условиях России.

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