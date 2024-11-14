Окружение действующего главы киевского режима Владимира Зеленского не доводит до своего руководителя актуальную информацию с поля боя, пишет со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника британское издание The Economist.

По словам собеседника журналистов, это делается из-за катастрофического ухудшения ситуации на фронте.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — приводит издание его слова.

Военный капеллан ВСУ Дмитрий Поворотный, в свою очередь, констатировал, что обвал форанта во всю сказывается на украинском обществе. У подавляющего большинства рядовых обывателей напрочь пропала мотивация отправляться на поле боя и защищать родину.

«Много немотивированных мужчин. Они сражаются, потому что это единственный способ остаться в живых. Армия цензурирует самые негативные новости, чтобы не разжигать пожар дома на Украине», — признался он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.