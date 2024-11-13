Economist: выборы на Украине могут пройти уже 25 мая 2025 года

Журнал Economist узнал со ссылкой на свои источники в украинском политикуме, на Украине уже 25 мая 2025 года могут пройти президентские выборы.

Как отмечает издание, разговоры о давно назревшей смене руководства страны вызваны серьезным падением морального духа местных жителей.

«Поскольку моральный дух на Украине падает, поговаривают о смене руководства… На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов», — пишет журнал.

В публикации также приводится, что, по некоторым данным, на Украине уже негласно начались подготовки к возможному голосованию.

«Региональные избирательные штабы мобилизуются, начинается работа над списками кандидатов», — подчеркивает Economist.

Журнал оценил шансы главы киевского режима Владимира Зеленского переизбраться на новый срок. Отмечается, если бы выборы президента прошли на Украине уже завтра, то, поскольку он явно перестал считаться «бесспорным военным лидером», победа ему не светила бы.