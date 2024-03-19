Эксперт Оленченко считает, что после слов Салливана о Путине Германия оказалась в нелепом положении

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что реальность состоит в том, что президент России – Владимир Путин, и США «продолжат работать, исходя из этой реальности». По словам эксперта Владимира Оленченко, в Белом доме по существу признали реальность. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в хорошем отношении признать реальность должен был Джо Байден, но Салливан выполнил его поручение.

По мнению эксперта, на этом фоне ФРГ оказалась в дурацком положении после отказа своего МИД называть в официальных документах Владимира Путина президентом РФ.

Он отметил, что немцы считали, что им это зачтется, а оказались в итоге в весьма сложной ситуации, совершив поспешность и решив выслужиться.