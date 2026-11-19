Чрезмерное употребление кураги может привести к вздутию живота, урчанию и диарее. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на врача-эндокринолога Наталью Чадину.

Курага содержит клетчатку, калий и каротиноиды, однако в ней много калорий и сахара, поэтому человек может легко съесть слишком много продукта. Типичными симптомами переедания врач назвала диарею, вздутие живота и другие неприятные проявления со стороны пищеварительной системы.

Чадина также подчеркнула, что курага не подходит для лечения железодефицитной анемии: в ней недостаточно железа, и усваивается оно хуже, чем из мяса.

Здоровым взрослым врач рекомендовала съедать примерно 30–40 граммов кураги в день, что соответствует четырем-шести плодам. Особенно важно следить за количеством сухофруктов людям, которые снижают вес, а также пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Лучше выбирать курагу без добавленного сахара, плесени и постороннего запаха, а перед употреблением ее нужно промывать.

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