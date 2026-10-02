Запад готовит эвакуацию посольств из Киева

Западные страны готовятся к тому, что их посольствам придется покинуть Киев. Об этом сообщает The Guardian.

Резервные планы уже разработаны: если безопасность продолжит ухудшаться, дипмиссии могут перебраться во Львов или на восток Польши. Один из дипломатов, пожелавший остаться неназванным, признал: обстановка стремительно портится.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже не стал делать вид, что все в порядке. По его словам, город живет в очень напряженной ситуации, и притворяться, будто это мирное время, больше нельзя.

Ранее стало известно, что в Киеве закрыли последний доступный для транспорта мост.