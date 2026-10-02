Киев остался без мостов: закрыт последний

В Киеве закрыли последний из доступных для транспорта мостов — Дарницкий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дарницкий мост был последней переправой, которая еще работала во время воздушных тревог. Теперь закрыт и он. Движение парализовано. По словам СМИ, все мосты в столице теперь перекрывают на время тревоги — без исключений.

По данным украинских журналистов, через Дарницкий мост проходило до 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной Украиной. Кроме того, по нему шла значительная часть военных грузов. Теперь этот маршрут перерезан.

Ранее стало известно, что удары по мостам Киева не прекратятся.