Киев остался без мостов: закрыт последний

В Киеве закрыли последний доступный для транспорта мост

Политика

В Киеве закрыли последний из доступных для транспорта мостов — Дарницкий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дарницкий мост был последней переправой, которая еще работала во время воздушных тревог. Теперь закрыт и он. Движение парализовано. По словам СМИ, все мосты в столице теперь перекрывают на время тревоги — без исключений.

По данным украинских журналистов, через Дарницкий мост проходило до 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной Украиной. Кроме того, по нему шла значительная часть военных грузов. Теперь этот маршрут перерезан.

Ранее стало известно, что удары по мостам Киева не прекратятся.

Актуально

Читайте также

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

«Вагон тумана под видом перемоги»: политолог высмеял военные планы США в Гренландии

Встреча Лаврова и Вадефуля на полях ООН: политолог оценил перспективы диалога России и Германии

Встреча Лаврова и Вадефуля на полях ООН: политолог оценил перспективы диалога России и Германии

Украина замерзает: городам перестали платить за подготовку к зиме

Украина замерзает: городам перестали платить за подготовку к зиме

В Кремле следят за теми, кто дает Украине лицензии на оружие

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

НАТО окружает Калининград: генерал сравнил учения альянса со сценарием 1941 года

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Argumenti.ru: Кличко создает личную гвардию под видом «Муниципальной охраны»

Политика проигрывает котикам: политолог рассказал, почему люди голосуют не за программы партий

Политика проигрывает котикам: политолог рассказал, почему люди голосуют не за программы партий

Удары по инфраструктуре: расчет на «дешевого прокси» обернулся для Европы банкротством

Удары по инфраструктуре: расчет на «дешевого прокси» обернулся для Европы банкротством

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Удары по мостам Киева не прекратятся

Доступ к президенту за $100 тысяч: в Польше вспыхнул скандал

Доступ к президенту за $100 тысяч: в Польше вспыхнул скандал

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Сеул в недоумении: Зеленский снова все разболтал

Добавьте mosregtoday.ru в избранное