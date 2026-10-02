Киев может оказаться в блокаде: депутат предупредил о коллапсе

Киев может столкнуться с блокадой, если ситуация с мостами ухудшится. Об этом сообщает Lenta.ru.

Парламентарий предупреждает: проблема серьезнее, чем может показаться. Речь идет не о временных пробках и не о локальных неудобствах. В худшем случае город ждет инфраструктурный коллапс, а затем — полная изоляция.

Мосты — это артерии, связывающие берега. Если они перестанут работать, столица окажется разрезанной на части.

Ранее сенатор Перминов оценил урон Украины от удара по Южному мосту.