Владимир Путин на Валдайском клубе сделал заявление, которое многие пропустили. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, вопрос применения всего арсенала возникнет немедленно. Об этом сообщает KP.RU.

Слово «немедленно» здесь ключевое. Европа уже который год играет в назначение дат: то 2029-й, то 2030-й. Литовский министр рассказывает, что НАТО готово снести российские базы под Калининградом. На Балтике — учения за учениями, суда пытаются задерживать. Москва разослала письма: блокада анклава обернется ответом всем арсеналом. Рютте письмо получил, попросил прекратить «ядерные угрозы» и напомнил, что альянс сильнее.

Путин разложил эту цепочку по полочкам. И без бравады признал: противник вдвое больше по численности и экономике. Но если нас меньше, меряться батальонами никто не станет. Затяжной окопной войны от Балтийска до Сувалкского коридора не будет. Европа готовится к долгой кампании, где можно задавить массой. Получит другое. Путин напомнил: Франция и Британия — ядерные державы, но таких средств поражения, как у России, нет ни у кого.

И еще одна деталь. Президент подчеркнул: дело не в фамилии главнокомандующего. Это для тех, кто надеется пересидеть «неуступчивого Путина». Сменятся люди — подход останется. Такова логика государства, против которого стоит целый континент.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие страны.