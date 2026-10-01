Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный дал развернутое интервью западным средствам массовой информации, в котором обрушился на союзников с обвинениями в «деградации демократии». По мнению украинского военного, западные государства утратили волю к сопротивлению: они ориентируются на прагматичные соглашения, больше не верят в военную победу Киева и ищут способы заключить мир с Россией любой ценой.

Зачем высокопоставленный дипломат, представляющий интересы Украины в Лондоне, делает столь неоднозначные и фактически обвинительные заявления в адрес кормящей его руки? Собственную точку зрения по данному вопросу Общественной Службе Новостей высказал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Эксперт уверен, что Залужный в данном случае выступает не как самостоятельный политик, а как рупор британских элит.

По его словам, после недавних заявлений Дональда Трампа о том, что киевский режим наносит больше ущерба экономике США и кошелькам американских потребителей топлива, чем война с Ираном, Лондон решил таким образом дать Вашингтону асимметричный ответ. Позиция Великобритании давно известна и неизменна: британцы категорически не хотят ни мира, ни перемирия, им необходимо продолжение боевых действий до последнего украинца. И здесь Залужный, как опытный военный исполнитель, отрабатывает повестку. Он транслирует нарратив: какой может быть мир, когда у нас серьезные перспективы и мы обязательно победим? Это откровенная информационная работа на интересы Великобритании.

Эксперт подчеркнул, что при этом в заявлениях Залужного прослеживается и второй слой — попытка сгладить острые углы между Лондоном и администрацией Трампа. У Великобритании и США есть определенные противоречия, которые в этот раз отразились в интервью украинского посла. Он пытается успокоить британское общество, убеждая его, что отказ Трампа от безоговорочной поддержки — это временное явление, в то время как истинные союзники в Лондоне понимают: ВСУ нужно только оружие для победы. Кроме того, политолог отмечает, что Залужный, как потенциальный кандидат в президенты Украины, вынужден постоянно поддерживать градус медийной напряженности, чтобы оставаться в фокусе внимания на фоне коррупционных скандалов нынешнего киевского руководства.

Ранее эксперт Денисов заявил, что Залужный критикует Трампа ради будущих выборов в Киеве.