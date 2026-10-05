Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев, который мировые агентства поспешили назвать дипломатическим прорывом, на деле обернулся демонстрацией политического бессилия. Как отмечают информационные агентства, глава ФРГ прибыл в украинскую столицу с традиционным набором обещаний: он вновь предложил Владимиру Зеленскому статус ассоциированного члена Евросоюза, а также пакет финансовой и военной помощи. Однако глава киевского режима эти инициативы ожидаемо отверг, заявив, что его не устраивает ничего, кроме немедленного полного членства в ЕС.

Заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, политолог Руслан Панкратов в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыл истинную подоплеку этой поездки.

По его словам, обсуждать в Киеве было попросту нечего. Зеленский может просить только деньги и вооружения, которых у немецкого правительства в условиях жесточайшего энергетического кризиса и провала Христианско-демократического союза на региональных выборах уже давно нет. Рейтинг самого Мерца внутри Германии упал до исторического минимума, и политик отчаянно нуждается в медийной картинке.

Панкратов отмечает, что все эти предложения можно было озвучить по телефону, но аппаратное шоу с рукопожатиями на руинах необходимо Мерцу исключительно для внутреннего пиара. Политолог сравнивает действия канцлера с юношеской инфантильностью: сняв пальто ранней весной в надежде, что природа потеплеет от одного его вида, Мерц демонстрирует полную оторванность от реальности. Он пытается убедить и себя, и избирателей, что все еще является весомой фигурой, хотя на деле его уже списали со счетов и меняют, как изнашивающуюся деталь в механизме. В итоге поездка не принесла никаких стратегических договоренностей, оставшись лишь попыткой спасти утопающий личный рейтинг немецкого лидера.

Ранее сообщалось, что Мерц ищет ПВО для Украины: зима будет тяжелой.